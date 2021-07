Renzi firma per i referendum “Battaglia per la giustizia giusta” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha firmato per i 6 referendum sulla giustizia promossi da Radicali e Lega, al banchetto di raccolta a Largo Argentina, a Roma.“Ho firmato per i referendum promossi dai Radicali perchè quando si parla di referendum sulla giustizia si ricorda l'impegno dei Radicali e il primo nome che viene in mente è quello di Enzo Tortora, che in nome della Battaglia per la giustizia giusta ha sacrificato una parte della sua vita – ha aggiunto -. Sono grato ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il leader di Italia Viva Matteohato per i 6sullapromossi da Radicali e Lega, al banchetto di raccolta a Largo Argentina, a Roma.“Hoto per ipromossi dai Radicali perchè quando si parla disullasi ricorda l'impegno dei Radicali e il primo nome che viene in mente è quello di Enzo Tortora, che in nome dellaper laha sacrificato una parte della sua vita – ha aggiunto -. Sono grato ai ...

