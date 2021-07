Advertising

GazzettAvellino : Regione commissaria Piano di Zona A4. - ilCiriaco : Politiche Sociali, la Regione commissaria l’ambito A4 - ilCiriaco : #Irpinia Politiche Sociali, la Regione commissaria l’ambito A4 - anteprima24 : ** #Politiche #Sociali, la #Regione commissaria l'ambito di ##Avellino ** - barbaradmicheli : RT @PorFesrER: ?????? domani 14/07 confronto sulla Politica di coesione europea per la prossima generazione con la Commissaria Ue per la Coesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione commissaria

anteprima24.it

Nella riunione di Giunta regionale di oggi si è proceduto all'avvio del procedimento di commissariamento dell'Ambito Territoriale A4 (Avellino). Si è preso atto del fatto che dopo tre anni dalla ...Oggi nella riunione della Giunta regionale della Campania, a Palazzo Santa Lucia, si è proceduto all'avvio del procedimento di commissariamento dell'Ambito Territoriale A4 (Avellino). Si è preso atto ...Usb: "Trattati con superficialità malati di tumore che hanno affrontato viaggi da tutta la regione, hanno pagato taxi, ambulanze, strutture alberghiere" ...Parla Francesco D'Amore, neo Presidente del Parco regionale Sirente Velino. "In 4 anni 22 sindaci hanno lavorato a una legge per il bene del territorio, senza colori politici. L'obiettivo non è mai st ...