Reazione a catena | Le Monelle interiste sfidano i campioni | ' Sono fortissimi'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Continuano a tenere in pugno il titolo didi, il gruppo denominato 'Scuffie'. Puntata dopo puntata, Matteo, Sabrina e Laurariusciti a ingrossare il loro portafogli grazie alle cifre strepitose vinte con una frequenza così assidua da lasciare stupito il conduttore Marco Liorni. Questa volte le Scuffiestate sfidate dalle new entry 'Le', gruppo composto da Paola, Jolanda e Clara (il nome delle tre sfidanti è dovuto alla grande passione per l'Inter)., Le...