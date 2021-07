Rdc | Fico | ' strumento utilissimo | migliorarlo non cancellarlo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza è "uno, ha avuto la capacità di aiutare, in un momento difficile, tantissime persone. Si può, se si vuole, aprire un dibattito per migliorare, non per. E' stata una misura importante e straordinaria". Lo ha detto Robertoalla cerimonia del Ventaglio.