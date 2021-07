Ravenna | abusa della figlia naturale e di quella 13enne della sua compagna | arrestato

settesere : Ravenna, abusa della figlia 13enne della compagna #settesere #news - Nutizieri : Ravenna, abusa della figlia tredicenne della compagna: arrestato - rep_bologna : Ravenna, abusa della figlia tredicenne della compagna: arrestato [aggiornamento delle 11:37] - Nutizieri : Ravenna, abusa della figlia tredicenne della compagna: arrestato - corrierebologna : Ravenna, abusa della figlia tredicenne della compagna: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna abusa

La Repubblica

Abusi sulla figlia 13enne della compagna e sulla propria figlia naturale: arrestato aSecondo il quadro emerso in sede di indagine, riporta l' Ansa , l'indagato finito in manette a, ...Accuse che hanno fatto finire in carcere un uomo di, in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Janis Barlotti su richiesta del Pm Angela Scorza. Le verifiche della ...La ricostruzione della Squadra Mobile ha confermato le accuse, grazie anche ad alcune registrazioni che luna delle due ragazze, consigliata da un amico, ha fatto con il cellulare in previsione di una ...Un uomo è stato arrestato a Ravenna con pesantissime accuse: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe abusato della figlia 13enne della compagna per diverso tempo, ma non solo. Nel mirino ...