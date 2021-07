Advertising

salernotoday : Ravello, cadono pietre da costone roccioso: tragedia sfiorata - salernonotizie : Ravello, cadono pietre da costone roccioso: sfiorate auto in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Ravello cadono

Salernonotizie.it

Attimi di paura a, nella giornata di oggi, quando da un costone sono cadute delle pietre sull'asfalto. Il fatto è avvenuto intorno dopo le tre del pomeriggio. Del materiale franoso è finito sulla Strada ...Attimi di paura a Ravelo quest'oggi dove da un costone sono cadute delle pietre sull'asfalto. Intorno alle 15 e 45 materiale franoso è piombato sulla Strada Provinciale ex 373 per Castiglione, in ...StampaAttimi di paura a Ravelo quest’oggi dove da un costone sono cadute delle pietre sull’asfalto. Intorno alle 15 e 45 materiale franoso è piombato sulla Strada Provinciale ex 373 per Castiglione, i ...StampaAttimi di paura a Ravelo quest’oggi dove da un costone sono cadute delle pietre sull’asfalto. Intorno alle 15 e 45 materiale franoso è piombato sulla Strada Provinciale ex 373 per Castiglione, i ...