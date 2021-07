Rai | Marinella Soldi presidente con 29 sì dalla Vigilanza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Via libera della comissione bicamerale all’ex ad di Discovery indicata come consigliere dall’azionista Tesoro e nominatadal board di Viale Mazzini

Agenzia_Ansa : Ratificata dalla Commissione di Vigilanza la nomina di Marinella Soldi a presidente della Rai: 29 voti favorevoli,… - faornano : RT @Michele_Anzaldi: La Vigilanza dice sì a Marinella Soldi presidente: un successo per le ottime scelte di Draghi sulla Rai. Ora priorità… - DigitalkPR : Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole Marinella So… - fabelef : RT @Primaonline: Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole - ceciliadelia : RT @SimonaMalpezzi: Con il voto favorevole della Commissione di Vigilanza, Marinella Soldi è la nuova Presidente della Rai. Ha la competenz… -

Soldi nuova presidente della . La nomina è stata approvata dopo la votazione della Commissione di Vigilanza. Per l'approvazione della nomina diSoldi a presidenteci sono stati 29 voti favorevoli, cinque contrari e tre schede bianche. Presenti in votazione 37 membri su 40 della Commissione bicamerale. Per la ratifica erano ...... a conferma del clima di tensione nel centrodestra che ha visto l'esclusione di un riferimento di FdI nel nuovo Cda. Chi èSoldi? Proposta dal premier Mario Draghi e dal ministro dell'...Marinella Soldi nuova presidente della Rai. La nomina è stata approvata dopo la votazione della Commissione di Vigilanza. Per l'approvazione della nomina di Marinella Soldi ...21 luglio 2021La commissione di vigilanza Rai ha ratificato l'elezione di Marinella Soldi a nuova presidente della Rai, dopo la designazione da parte del Cda Rai della scorsa sett ...