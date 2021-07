RAI: MARINELLA SOLDI NUOVO PRESIDENTE, ELETTA A LARGA MAGGIORANZA (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fumata bianca! La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha espresso parere favorevole alla scelta di MARINELLA SOLDI nel ruolo di PRESIDENTE della Rai con 29 sì, 5 no, 3 le schede bianche. Presenti 37 commissari su 40. MAGGIORANZA necessaria 27 voti. MARINELLA SOLDI, quindi, ne ha presi 2 in più di quanti ne servissero. Il NUOVO corso della Tv di Stato può dunque iniziare. Dopo la laurea alla London School of Economics e il master all’Insead di Fontainebleau, entra in McKinsey e poi passa a Mtv Europa come manager. Promossa direttore generale di Mtv Italy, torna a ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fumata bianca! La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha espresso parere favorevole alla scelta dinel ruolo didella Rai con 29 sì, 5 no, 3 le schede bianche. Presenti 37 commissari su 40.necessaria 27 voti., quindi, ne ha presi 2 in più di quanti ne servissero. Ilcorso della Tv di Stato può dunque iniziare. Dopo la laurea alla London School of Economics e il master all’Insead di Fontainebleau, entra in McKinsey e poi passa a Mtv Europa come manager. Promossa direttore generale di Mtv Italy, torna a ...

