(Di mercoledì 21 luglio 2021) Raiha presentato iche vedremo in sala nella stagione, e poi sulle reti Rai. Tra ipiù attesi di 01 Distribution c’è. Nel corso delle giornate professionali di Cinè a Riccione, l‘amministratore delegato di RaiPaolo Del Brocco e il Direttore di 01 Distribution Luigi Lonigro hanno illustrato il listino Rai01 Distribution composto da 20 titoli che comprende il racconto dei maestri delitaliano, gli autori emergenti, le commedie di qualità e i grandi...

bubinoblog : RAI CINEMA: DIABOLIK, L'OMBRA DI CARAVAGGIO, IL SESSO DEGLI ANGELI E TUTTI I FILM DEL 2021-2022 - Primaonline : Ecco il mega listino di Rai Cinema: 20 titoli, dai grandi autori alla commedia fino a Freaks out… - StampaFin : Ecco il mega listino di Rai Cinema: 20 titoli, dai grandi autori alla commedia fino a Freaks out Presentato oggi a… - solocine : Presentato al Cinè di Riccione il mega listino Rai Cinema - glooit : Presentato al Cinè di Riccione il mega listino Rai Cinema leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : RAI CINEMA

Agenzia ANSA

Diabolik è una produzione Mompracem con, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia " Romagna Film Commission, Friuli Venezia ...Sogno di una notte di mezza età andrà nuovamente in onda oggi, 21 luglio, in prima serata (inizio ore 21.20) all'interno della programmazione di3 . Si tratta di un film di produzione francese datato 2018. La pellicola che vede un cast di ottimo livello, tra gli altri il grande Gérard Depardieu, gode della regia di Daniel Auteuil (che ...Il trailer ufficiale di Diabolik, film diretto dai Manetti Bros e con protagonisti le star italiane Luca Marinelli e Miriam Leone.01 Distribution ha presentato il primo trailer di Diabolik, incentrato sul personaggio dei fumetti creato da Angela e Lucia Giussani.