Ragazzina rom muore travolta da un treno vicino al campo nomadi Ma la Raggi non li aveva sgomberati?

Tragedia a Roma. Una ragazza rom di appena 14 anni è stata travolta da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Salone. A pochi passi dal campo nomadi dove viveva. È successo intorno alle 21.40 di ieri. Purtroppo i soccorsi prestati sul posto si sono rivelati inutili, la ragazza è morta sul colpo. Stando a quanto ricostruito la vittima viveva nel vicino insediamento rom. Spesso alla ribalta della cronaca per degrado e incendi che mettono a rischio la sicurezza dei residenti del quartiere. Sul caso sta indagando la polizia.

