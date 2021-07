Quarta ondata coronavirus: come sarà secondo le prime stime (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quarto ondata coronavirus: avanzano i nuovi contagi a causa delle mutazioni del Sars Cov 2 e, in particolare, della variante Delta. Si attende un’ulteriore impennata dei positivi ben prima dell’autunno: tuttavia, dovrebbe essere molto diversa da quelle passate. Quarta ondata coronavirus: nuova catastrofe in arrivo? Quarta ondata coronavirus: gli studiosi ne sono praticamente certi, le mutazioni del Sars Cov 2 e la variante Delta in particolare porteranno a una nuova impennata di contagi ben prima dell’autunno. Circolano molte ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quarto: avanzano i nuovi contagi a causa delle mutazioni del Sars Cov 2 e, in particolare, della variante Delta. Si attende un’ulteriore impennata dei positivi ben prima dell’autunno: tuttavia, dovrebbe essere molto diversa da quelle passate.: nuova catastrofe in arrivo?: gli studiosi ne sono praticamente certi, le mutazioni del Sars Cov 2 e la variante Delta in particolare porteranno a una nuova impennata di contagi ben prima dell’autunno. Circolano molte ...

