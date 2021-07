Quanto durano gli anticorpi: i risultati dello studio su chi è stato contagiato dal Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Coronavirus, vaccino: ma Quanto durano gli anticorpi? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato gli scienziati dell’Università di Padova e dell’Imperial College di Londra conducendo uno studio a Vo’Euganeo, pubblicato in seguito sul Nature Communications. Nella ricerca è coinvolto anche Andrea Crisanti, coordinatore del progetto. Durante i mesi di febbraio, marzo, maggio e novembre 2020 l’équipe guidata da Ilaria Dorigatti ha testato l’85% della popolazione (della cittadina veneta di Vo’Euganeo) monitorando i livelli di anticorpi. La scoperta è stata che l’98,8% delle persone che a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Coronavirus, vaccino: magli? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato gli scienziati dell’Università di Padova e dell’Imperial College di Londra conducendo unoa Vo’Euganeo, pubblicato in seguito sul Nature Communications. Nella ricerca è coinvolto anche Andrea Crisanti, coordinatore del progetto. Durante i mesi di febbraio, marzo, maggio e novembre 2020 l’équipe guidata da Ilaria Dorigatti ha tel’85% della popolazione (della cittadina veneta di Vo’Euganeo) monitorando i livelli di. La scoperta è stata che l’98,8% delle persone che a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli anticorpi anti SarsCoV2 che compaiono in seguito all'infezione durano 9 mesi, sia nei sintomatici che negli asi… - CorriereCitta : Quanto durano gli anticorpi: i risultati dello studio su chi è stato contagiato dal Covid - ilmeteoit : #COVID: gli #EFFETTI #COLLATERALI del #VACCINO - vapormar : @sunshinata_ I bambini poi sono vulnerabili ai massimi livelli pensa a quanto la società in cui si trovano gli port… - NandoPh5 : @Qua_Agatha @GiorgioBossi2 Perchè in vaccini antinflueanzali quanto durano ? Forse perchè muta velocemente e uguale ? -