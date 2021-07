Quanto costa una spremuta di Carlo Cracco (Di mercoledì 21 luglio 2021) Prima la pizza ora la spremuta. Carlo Cracco non smette di far discutere. Motivo della polemica che sta infiammando i social network uno scontrino, da 41 euro, per tre spremute e due bottiglie di acqua minerale. E' bastata la semplice condivisione di uno scontrino fiscale su Twitter per far schizzare in tendenza il nome dello chef stellato e - ancora una volta - non per i suoi piatti prelibati. Negli scorsi giorni Carlo Cracco aveva fatto discutere per un'iniziativa contro gli sprechi alimentari, che lo aveva visto servire ai suoi clienti tre-quarti di pizza invece di una intera. Una provocazione con ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 luglio 2021) Prima la pizza ora lanon smette di far discutere. Motivo della polemica che sta infiammando i social network uno scontrino, da 41 euro, per tre spremute e due bottiglie di acqua minerale. E' bastata la semplice condivisione di uno scontrino fiscale su Twitter per far schizzare in tendenza il nome dello chef stellato e - ancora una volta - non per i suoi piatti prelibati. Negli scorsi giorniaveva fatto discutere per un'iniziativa contro gli sprechi alimentari, che lo aveva visto servire ai suoi clienti tre-quarti di pizza invece di una intera. Una provocazione con ...

