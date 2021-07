Quanto costa il trasporto fuori regione in ambulanza privata? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quando si decide di trasferire un malato allettato e impossibilitato a muoversi, da un ospedale in un altro o in un centro specializzato fuori regione per ricevere cure adatte alle sue esigenze, se non c’è urgenza è indispensabile utilizzare un’ambulanza privata, pagando le spese del servizio. Queste ultime non vengono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, in Quanto si tratta di una scelta personale dei familiari dell’infermo, che per garantire una maggiore assistenza decidono di portarlo in una struttura situata fuori regione. L’ambulanza ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quando si decide di trasferire un malato allettato e impossibilitato a muoversi, da un ospedale in un altro o in un centro specializzatoper ricevere cure adatte alle sue esigenze, se non c’è urgenza è indispensabile utilizzare un’, pagando le spese del servizio. Queste ultime non vengono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, insi tratta di una scelta personale dei familiari dell’infermo, che per garantire una maggiore assistenza decidono di portarlo in una struttura situata. L’...

