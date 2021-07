Qualificazioni Champions League 2021/22: flop Stella Rossa, cinquina PSV al Galatasaray (Di mercoledì 21 luglio 2021) Qualificazioni Champions League 2021/22: tutti i risultati del primo turno preliminare della competizione europeaÈ andato in scena il primo turno delle Qualificazioni alla Champions League 2021/22. Spiccano la netta vittoria del PSV contro il Galatasaray e il clamoroso flop in trasferta della Stella Rossa contro l’Almaty. Ecco tutti i risultati, in attesa delle gare di ritorno che si giocheranno tra il 27 e il 28 luglio: Almaty (KAZ)-Stella Rossa (SRB) ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)/22: tutti i risultati del primo turno preliminare della competizione europeaÈ andato in scena il primo turno dellealla/22. Spiccano la netta vittoria del PSV contro ile il clamorosoin trasferta dellacontro l’Almaty. Ecco tutti i risultati, in attesa delle gare di ritorno che si giocheranno tra il 27 e il 28 luglio: Almaty (KAZ)-(SRB) ...

