Quali sono i nuovi sport alle Olimpiadi di Tokyo? Dal karate al surf, dallo skateboard all’arrampicata (Di mercoledì 21 luglio 2021) alle Olimpiadi di Tokyo 2021 saranno presenti cinque nuovi sport, ovvero discipline che non figuravano nel programma di Rio 2016. In Giappone vedremo quattro debutti assoluti nel calendario a cinque cerchi: karate, surf, skateboard, arrampicata sportiva. Torneranno inoltre baseball e softball, che erano stati assenti nelle ultime due edizioni (l’ultima apparizione risale a Pechino 2008). Il karate è uno degli sport più diffusi nel Sol Levante, ha proseliti in tutto il Paese ed è praticato in massa. Questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)di2021 saranno presenti cinque, ovvero discipline che non figuravano nel programma di Rio 2016. In Giappone vedremo quattro debutti assoluti nel calendario a cinque cerchi:, arrampicataiva. Torneranno inoltre baseball e softball, che erano stati assenti nelle ultime due edizioni (l’ultima apparizione risale a Pechino 2008). Ilè uno deglipiù diffusi nel Sol Levante, ha proseliti in tutto il Paese ed è praticato in massa. Questo ...

