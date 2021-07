Puglia, non si ferma la campagna vaccinale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bari - Sono 4.351.682 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 17.44 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95,9% di quelle consegnate dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bari - Sono 4.351.682 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in(dato aggiornato alle 17.44 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95,9% di quelle consegnate dal ...

Advertising

TgrRaiPuglia : 'Al momento non risultano contagi tra i 700 passeggeri sbarcati, che non sono considerati contatti stretti' spiega… - Ruffino_Lorenzo : Diverse regioni, come Lazio, Sardegna, Sicilia, Veneto, stanno avendo crescite dei casi molto rapide. Basilicata e… - repubblica : Medico no vax sospeso dall'Ordine in Puglia: se non si vaccina non potrà esercitare la professione fino al 31 dicem… - VinisioDT : @ElenaElle10 @Italianbirder Vai tranquilla in Puglia non usano nemmeno la mascherina ?? - marknerazzurro : @MatteDj23 Pienamente d’accordo con te! Dipende da quello che cerchi, comunque non è che il mar Ligure siano i Cara… -