Primo (non invidiabile) record dei Giochi olimpici: Tokyo supera i 1800 nuovi contagi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ma la macchina olimpica però non si ferma. Nel Villaggio è arrivata anche Federica Pellegrini, sottoposta subito a un test antidoping a sorpresa Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ma la macchina olimpica però non si ferma. Nel Villaggio è arrivata anche Federica Pellegrini, sottoposta subito a un test antidoping a sorpresa

Advertising

CarloCalenda : I leader del primo e secondo partito italiano non si sono vaccinati. Il sindaco della Capitale neanche. Conte boh.… - HuffPostItalia : 'Nel nostro locale il green pass è già obbligatorio. I No-Vax ci massacrano ma non ci fermiamo' - teatrolafenice : ????«A che ti giova insegnare agli altri, se intanto tu per primo non ascolti te stesso?» ???? ?? Nasceva oggi ad Are… - ParvadomFab : RT @CarloCalenda: I leader del primo e secondo partito italiano non si sono vaccinati. Il sindaco della Capitale neanche. Conte boh. Poi vi… - turifed : RT @fdragoni: Oggi in UK ci sono più morti di un anno fa senza vaccini. Ma la circolazione del morbo è incommensurabilmente superiore. Se l… -