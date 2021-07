Presidio alla Fao contro lo strapotere dell’agribusiness (Di mercoledì 21 luglio 2021) Iniziano oggi, con un Presidio a Roma davanti alla sede della Fao, dalle 11 alle 13, le mobilitazioni internazionali contro il pre-Vertice Onu sui sistemi alimentari che avrà luogo dal 26 al 28 luglio, in preparazione del Vertice vero e proprio (Unfss) previsto per settembre a New York e che, per il segretario generale delle Nazioni unite Guterres, è un «incontro dei popoli, vertice delle soluzioni che vedrà insieme giovani, agricoltori, popoli indigeni, società civile, ricercatori, settore privato, leader politici, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Iniziano oggi, con una Roma davantisede della Fao, dalle 11 alle 13, le mobilitazioni internazionaliil pre-Vertice Onu sui sistemi alimentari che avrà luogo dal 26 al 28 luglio, in preparazione del Vertice vero e proprio (Unfss) previsto per settembre a New York e che, per il segretario generale delle Nazioni unite Guterres, è un «indei popoli, vertice delle soluzioni che vedrà insieme giovani, agricoltori, popoli indigeni, società civile, ricercatori, settore privato, leader politici, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

rietin_vetrina : Rieti, il 2 agosto presidio davanti alla Prefettura per ricordare la Strage di Bologna - ElenaVigutti : RT @FimLombardia: #presidio davanti alla Provincia di Monza e Brianza a sostegno della vertenza contro la chiusura e i conseguenti i licenz… - Goodmorning_ge : Gli appuntamenti di oggi, MERCOLEDÌ 21 LUGLIO: *Ore 18.00 dai Giardini Luzzati/Piazzetta Rostagno G8 due generazion… - Enrica69395540 : RT @UmbriaTourism: Un ciclo di affreschi adorna le sale di #palazzodellaCorgna alto esempio di decorazione gentilizia in #Umbria realizzato… - GiusEvangelista : RT @Viminale: Da roccaforte della criminalità a polo operativo per la #sicurezza. A Palazzo Fienga, #TorreAnnunziata, spazi sottratti al ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidio alla Si frattura tibia e perone mentre va in spiaggia: donna soccorsa ad Amalfi ...alla spiaggia. I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l'hanno condotta a bordo del gommone al porto, dove ad attenderla c'era un'ambulanza che l'ha trasportata prima al presidio ...

G8 di Genova, vent'anni dopo le vittime del pestaggio ritornano alla scuola Diaz A vent'anni esatti dal 21 luglio 2001 le vittime di quel pestaggio sono tornate in via Cesare Battisti per un presidio davanti alla scuola teatro di quella che l'allora vice questore Michelangelo ...

Venerdì scattano sciopero e presidio alla Mitsubishi di Mignagola TrevisoToday Presidio alla Fao contro lo strapotere dell’agribusiness Iniziano oggi, con un presidio a Roma davanti alla sede della Fao, dalle 11 alle 13, le mobilitazioni internazionali contro il pre-Vertice Onu sui sistemi alimentari che avrà luogo dal 26 al 28 luglio ...

G8 di Genova, vent’anni dopo le vittime del pestaggio ritornano alla scuola Diaz Genova – La sera della Diaz furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, tre dei quali in prognosi riservata e uno in coma. A vent’anni esatti dal 21 luglio 2001 le vittime di q ...

...spiaggia. I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l'hanno condotta a bordo del gommone al porto, dove ad attenderla c'era un'ambulanza che l'ha trasportata prima al...A vent'anni esatti dal 21 luglio 2001 le vittime di quel pestaggio sono tornate in via Cesare Battisti per undavantiscuola teatro di quella che l'allora vice questore Michelangelo ...Iniziano oggi, con un presidio a Roma davanti alla sede della Fao, dalle 11 alle 13, le mobilitazioni internazionali contro il pre-Vertice Onu sui sistemi alimentari che avrà luogo dal 26 al 28 luglio ...Genova – La sera della Diaz furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, tre dei quali in prognosi riservata e uno in coma. A vent’anni esatti dal 21 luglio 2001 le vittime di q ...