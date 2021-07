Preliminari Champions League 2021/2022: Psv spazza via il Galatasaray, Olympiakos ok (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le sfide di andata dei quarti di finale dei Preliminari della Champions League 2021/2022 hanno proposto sfide emozionanti, una delle quali con un esisto inaspettato. Successo roboante ed eloquente del Psv Eindhoven, a valanga ai danni del Galatasaray; sfida apparentemente equilibrata, quantomeno per i pronostici della vigilia, ma invece evidentemente in favore degli olandesi sin dai primi istanti di gara. Dopo 2?, infatti, prima rete di Zahavi, che ha inevitabilmente indirizzato le sorti dell’incontro. Raddoppio dello stesso israeliano al 35? e timida risposta dei turchi con Kilinc al 42?, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le sfide di andata dei quarti di finale deidellahanno proposto sfide emozionanti, una delle quali con un esisto inaspettato. Successo roboante ed eloquente del Psv Eindhoven, a valanga ai danni del; sfida apparentemente equilibrata, quantomeno per i pronostici della vigilia, ma invece evidentemente in favore degli olandesi sin dai primi istanti di gara. Dopo 2?, infatti, prima rete di Zahavi, che ha inevitabilmente indirizzato le sorti dell’incontro. Raddoppio dello stesso israeliano al 35? e timida risposta dei turchi con Kilinc al 42?, ...

