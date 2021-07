Preghiera di guarigione al Preziosissimo Sangue di Gesù – 21 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildiè tesoro celeste, perché è la sua vita data per la nostra salvezza. Recitiamo questaoggi 21Il Vangelo descrive come “uno dei soldati colpì il costato con la lancia e subito ne uscìe acqua” (Gv 19,34). Inoltre San Giovanni nella sua lettera esclama: “egli è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

EMG8389 : @Marina31297272 Signora Marina io non la conosco. Ma posso dire che i suoi occhi mi trasmettono tanta dolcezza? Le… - CiaoKarol : Preghiera potente di guarigione e Adorazione [curata dal Cardinale ANGELO COMASTRI] ??? - fermenti2_0 : Il #segreto del #sorriso di Giulia… - CiaoKarol : Preghiera potente di guarigione e Adorazione [curata dal Cardinale ANGEL... - CiaoKarol : San Leopoldo Mandic, prega per i nostri ammalati?? Inizia oggi la potente Novena di guarigione a San Leopoldo, ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera guarigione

I suoi genitori, Alfredo e Alejandra ci fanno arrivare questo messaggio: "Rama è consapevole di quanti amici si siano uniti a noi nellaper la suae ciò lo ha aiutato a rimanere ...L'arcidiocesi ha inoltre formato "circoli di, consulenza personale o di gruppo, sessioni di ascolto, momenti di, servizi di riconciliazione". Infine il sostegno finanziario con ...Viadana La società Rugby Viadana, insieme alla famiglia di Ramiro Finco, ha prodotto un aggiornamento sulle condizioni fisiche del tre quarti, che rimane ...La Madonna operò una guarigione miracolosa e non solo, ciò che accadde ai due monaci rinchiusi per due mesi in un baule, è da non credere ...