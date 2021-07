Pontina, incendio e incidente: traffico bloccato in direzione Roma (Di mercoledì 21 luglio 2021) Pontina, traffico in tilt in direzione Roma a causa di un incendio e di un incidente. Le fiamme e il fumo provocate da un grosso incendio nello spartitraffico, scoppiato intorno alle ore 14:00, stanno ostacolando il transito delle auto all’altezza di Castel Romano, di fronte al campo rom: si sono quindi formate lunghe file verso la Capitale a partire da Pomezia nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno appena terminato di spegnere le fiamme. Permangono ancora code. La situazione si sblocca per qualche chilometro, salvo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021)in tilt ina causa di une di un. Le fiamme e il fumo provocate da un grossonello sparti, scoppiato intorno alle ore 14:00, stanno ostacolando il transito delle auto all’altezza di Castelno, di fronte al campo rom: si sono quindi formate lunghe file verso la Capitale a partire da Pomezia nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno appena terminato di spegnere le fiamme. Permangono ancora code. La situazione si sblocca per qualche chilometro, salvo ...

