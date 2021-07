Ponte Morandi, i pm: «Gli interventi promessi e mai realizzati da Autostrade avrebbero evitato il disastro» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle oltre 2300 pagine firmate dai pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, responsabili dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, sono riportati tutti gli interventi promessi sul viadotto da Autostrade per l’Italia. interventi che, se realizzati, avrebbero potuto evitare il disastro del 14 agosto 2018. Lo scrive Repubblica Genova: “La Procura ricorda un intervento «avviato da Pisani nel 2011», «inspiegabilmente abbandonato per essergli stato preferito un modestissimo, e ben più economico, intervento di mero ripristino conservativo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle oltre 2300 pagine firmate dai pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, responsabili dell’inchiesta sul crollo del, sono riportati tutti glisul viadotto daper l’Italia.che, sepotuto evitare ildel 14 agosto 2018. Lo scrive Repubblica Genova: “La Procura ricorda un intervento «avviato da Pisani nel 2011», «inspiegabilmente abbandonato per essergli stato preferito un modestissimo, e ben più economico, intervento di mero ripristino conservativo, ...

Advertising

ilriformista : L'ex premier Conte agita il rischio che il processo per il crollo del Morandi vada in prescrizione per effetto dell… - fattoquotidiano : La richiesta, promossa dal consigliere regionale Ferruccio Sansa, è un risarcimento danni per i disagi alla viabili… - napolista : In oltre 2300 pagine i progetti mai conclusi e le accuse a chi, in Aspi o Spea, non ha fatto tutto il possibile e a… - francoscoca : RT @dianzbd7: Se @GiuseppeConteIT avesse almeno letto la Riforma Cartabia, avrebbe notato che il processo del Ponte Morandi non viene coinv… - wilmascampini : RT @baiasilente: La bugia di Conte sul Ponte Morandi: perché non esiste lo spauracchio 'estinzione' - Il Riformista #lebugiediconte https:/… -