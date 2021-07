Politici e vaccino | da Salvini e Meloni a Letta | Renzi e Grillo Chi lo ha fatto e chi non lo farà

Advertising

TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - TizianaFerrario : Niente studi tv senza #greenpass. Sai che corsa al vaccino ci sarebbe tra i politici riluttanti? #Delta #COVID19 - Maurizi72822563 : RT @TizianaFerrario: e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi no… - laura_ceruti : RT @apri_la_mente: Meloni, Salvini e C. hanno fatto il vaccino esavalente ai propri figli a soli 3 mesi. Ma si preoccupano dell'obbligo vac… - fmastrovito : RT @TizianaFerrario: Niente studi tv senza #greenpass. Sai che corsa al vaccino ci sarebbe tra i politici riluttanti? #Delta #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Politici vaccino

'I leader del primo e secondo partito italiano non si sono vaccinati. Il sindaco della Capitale neanche. Conte boh. Poi vi chiedete perché ci sono 2,5 milioni di over 60 che non si vaccinano. Io ...Sui'esitantì, il medico spiega: 'Io non ho mai scoperto il braccio davanti a una ... E la differenza tra ristoranti e discoteche per cui nel primo caso basterebbe una dose die nel ...Non sono per l'obbligo - chiarisce Zangrillo - perché come dimostra un articolo uscito su “Nature” è difficile andare oltre l'80% di vaccinati e la restante parte non si convincerà né con l'insistenza ...“La quarta ondata - ha detto - sarà un’esperienza che riguarderà principalmente le persone non vaccinate”. A questo punto, anche i politici sono chiamati a prendere delle decisioni. In Italia abbiamo ...