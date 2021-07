Politano su Napoli-Verona: “Gara storta, può succedere alle big contro le piccole” (Di mercoledì 21 luglio 2021) A Napoli una grande fetta dei tifosi ancora si interroga su quanto accaduto all’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona. Oggi Matteo Politano, nell’incontro con i tifosi nel ritiro di Dimaro, ha risposto così: Più deluso per la mancata convocazione in nazionale o la mancata Champions?“Una bella domanda, ma più per il Napoli perché ce l’abbiamo messa tutta, non ci siamo riusciti e c’è tanta delusione. E’ stata una Gara storta, può succedere, tante big hanno lasciato punti alle piccole, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Auna grande fetta dei tifosi ancora si interroga su quanto accaduto all’ultima giornata di campionatol’Hellas. Oggi Matteo, nell’incon i tifosi nel ritiro di Dimaro, ha risposto così: Più deluso per la mancata convocazione in nazionale o la mancata Champions?“Una bella domanda, ma più per ilperché ce l’abbiamo messa tutta, non ci siamo riusciti e c’è tanta delusione. E’ stata una, può, tante big hanno lasciato punti, ma ...

