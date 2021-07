Pjanic Juventus | c’è nostalgia? Videochiamata con Dybala – FOTO

(Di mercoledì 21 luglio 2021)con l’ex compagno: un altro indizio social sul possibile ritorno del bosniaco –Dopo il like di, spunta un altro indizio social sul ritorno allada parte del centrocampista bosniaco del Barcellona. L’ex bianconero ha pubblicato su Instagram una storia dellacon Paulo. «Fratello, la Joya», scrivedi Juve e un’ulteriore ‘chiamata’ ai bianconeri per il ritorno? Staremo a vedere. Ecco lapubblicata dal ...

Cucciolina96251 : RT @sportface2016: #Calciomercato '#Juventus, avanti #Pjanic con lo sconto' e il calciatore bosniaco mette 'mi piace' - gilnar76 : Pjanic, nostalgia di Juve? L’indizio del bosniaco con Dybala – FOTO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - sportface2016 : #Calciomercato '#Juventus, avanti #Pjanic con lo sconto' e il calciatore bosniaco mette 'mi piace' - SMontemorra : Laudisa su Instagram: 'Juve, avanti Pjanic con lo sconto”, e arriva anche il like del bosniaco - marcusguad97 : Mercato #Juventus al 21/07/2021 #Damsgaard ?? Berna ? (La Juventus non fa la benefattrice pagando metà stipendio de… -

...e della possibilità che Mire torni alla, che sì pensa a Locatelli come piano A, ma che non scarta il blaugrana come opzione B. Scenari futuri, tutto da scrivere, intanto peròsi ...Il ritorno allaè possibile:, che conosce molto bene l'ambiente e i compagni di squadra (eventuali), resta infatti il piano B qualora la società non dovesse riuscire a mettere le mani ...Blog Calciomercato.com: Ci dice wikipedia alla voce Centravanti (anche prima punta, punta centrale o centrattacco): il terminale offensivo di una squadra, il ...Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus: i bianconeri cercano una sistemazione per il centrocampista gallese.