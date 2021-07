Pjanic-Juve, il bosniaco è sempre più vicino al ritorno in bianconero (Di mercoledì 21 luglio 2021) Grande ritorno in casa Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pjanic sarebbe vicino ai bianconeri. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dalla Spagna: Pjanic nel mirino di Inter, PSG, Juventus e Premier League Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus La Juventus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Morata pronto a battere un record economico per la cessione Locatelli-Juventus, al Sassuolo ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Grandein casantus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,sarebbeai bianconeri. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dalla Spagna:nel mirino di Inter, PSG,ntus e Premier League Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina allantus Lantus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Morata pronto a battere un record economico per la cessione Locatelli-ntus, al Sassuolo ...

Advertising

pazzodigiuve : Pjanic-Juve è una cosa da fine agosto, se al bosniaco non dovessero arrivare altre proposte. L'Arsenal ha abbandona… - paparino58 : @76sogni @petitoblu @FrancescoOrdine È come la mancata ammonizione di Pjanic in una partita dove alla juve manca al… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paganini: 'Da Locatelli, allo scambio Ramsey-Pjanic, passando per Damsgaard: il punto in casa Juve' - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Juve o #Inter: #Pjanic a chi farebbe più comodo? - TUTTOJUVE_COM : Paganini: 'Da Locatelli, allo scambio Ramsey-Pjanic, passando per Damsgaard: il punto in casa Juve' -