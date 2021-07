Pires: “Con Giroud, Milan da scudetto. E con Ibra che incubo per le difese italiane” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Robert Pires ex stella del calcio francese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito all’arrivo di Olivier Giroud al Milan e alla coppia terribile che formerà con Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dell’ex Arsenal: “Giroud al Milan? Un colpo di mercato vero. Giroud viene da 6 mesi di panchina al Chelsea, dove ha vinto una Champions segnando sei gol, quindi avrà gli occhi della tigre. E che coppia con Ibra. Immaginate gli avversari: per loro sarebbe un incubo. L’età è solo un numero. Negli ultimi anni ho sentito spesso parlare di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Robertex stella del calcio francese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito all’arrivo di Olivierale alla coppia terribile che formerà con Zlatanhimovic. Queste le parole dell’ex Arsenal: “al? Un colpo di mercato vero.viene da 6 mesi di panchina al Chelsea, dove ha vinto una Champions segnando sei gol, quindi avrà gli occhi della tigre. E che coppia con. Immaginate gli avversari: per loro sarebbe un. L’età è solo un numero. Negli ultimi anni ho sentito spesso parlare di ...

