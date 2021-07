Pioggia di acquisti a Wall Street su trimestrali positive

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) –continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 34.779 punti (+0,75%); sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.350 punti (+0,62%). In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,24%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,46%). Gli indici principali della Borsa americana sono in rialzo grazie agli incoraggianti risultati delle: Johnson & Johnson, Coca-Cola e Verizon sono tra le aziende che hanno rivisto al rialzo la propria guidance dopo i dati positivi. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+4,31%), finanziario (+2,20%) ...

Sportitalia - Milan, tutte le mosse di mercato in programma: Proseguono nonostante la pioggia di acquisti in serie… - infoiteconomia : Piazza Affari: pioggia di acquisti su Fincantieri

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 34.779 punti (+0,75%); sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.350 punti (+0,62%). In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,24%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,46%). Gli indici principali della Borsa americana sono in rialzo grazie agli incoraggianti risultati delle trimestrali: Johnson & Johnson, Coca-Cola e Verizon sono tra le aziende che hanno rivisto al rialzo la propria guidance dopo i dati positivi. In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+4,31%), finanziario (+2,20%). Il turismo degli acquisti non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia: lo afferma uno studio pubblicato oggi da Credit Suisse.