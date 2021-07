Pini sequestrati | Giorgione replica alla Ricciardi | “Dall’amministrazione sempre massima disponibilità”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “In riferimentonota della Sen. del Movimento 5 Stelle, Sabrina, debbo, in via preliminare, formulare i saluti affettuosistessa, che da tempo immemore non sentivo né leggevo, in quanto assente dcittà, o meglio assente dpolitica attiva della città. Voglio precisare che i comitati, spontanei e non, hanno condotto una campagna “antimastelliana”, e non solo, facendo passare questa amministrazione per coloro che “volevano tagliare a tutti i costi i, lasciando monco il Viale degli Atlantici”. Ciò, come tante cose dette, ...