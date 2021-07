Pignataro | “A Salerno si mangia bene | abbiamo anche una stella Michelin”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 21 luglio 2021) di Monica De Santis “Ci sono tanti fattori per capire se in un ristorante si. Partendo dal servizio, che è l’elemento fondamentale, poi la carta dei vini e infine la capacità dl ristorante di fornirsi di materie fresce locali. Diciamo che questi sono i tre criteri base che ci fanno capire se in un determinato ristorante si.?E adiversi locali che rispettano a pieno questi criteri”. Così Luciano?, giornalista ed esperto critico gastronomico, ha commentato ieri le dichiarazioni fatte dal Governatore De Luca, che nel corso ...