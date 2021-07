Pietrasanta in Concerto, dal 22 luglio al 1 agosto il ‘festival gioiello’ della musica classica (Di mercoledì 21 luglio 2021) Pietrasanta one more time. Si terrà dal 22 luglio al 1 agosto 2021, la 15esima edizione del Pietrasanta in Concerto. Festival gioiello nel panorama della musica classica in Italia diretto dal violinista di fama mondiale, Michael Guttman, con una line-up di ospiti da rimanere incantati. Per la prima volta al festival farà capolino il dirompente violinista Daniel Hope, autentico performer fuori dagli schemi. Con lui anche un gruppo di pianisti piuttosto eterogeneo: si va dalle sorelle Katia & Marielle Labèque – divenute celebri nei primi anni ottanta per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)one more time. Si terrà dal 22al 12021, la 15esima edizione delin. Festival gioiello nel panoramain Italia diretto dal violinista di fama mondiale, Michael Guttman, con una line-up di ospiti da rimanere incantati. Per la prima volta al festival farà capolino il dirompente violinista Daniel Hope, autentico performer fuori dagli schemi. Con lui anche un gruppo di pianisti piuttosto eterogeneo: si va dalle sorelle Katia & Marielle Labèque – divenute celebri nei primi anni ottanta per ...

caffeversiliana : Con Michael Guttman, Jing Zhao e Alexei Botvinov si apre la quindicesima edizione di Pietrasanta in Concerto. giov… - DaSapereit : “Pietrasanta in Concerto” ai nastri di partenza - caffeversiliana : “Pietrasanta in Concerto” ai nastri di partenza. Michael Guttman torna a trasformare Pietrasanta nella Capitale de… - innamoratadiBeF : @Benji_Mascolo questo è stato il concerto di Marina di Pietrasanta, tre giorni di fila, ma come sempre né valsa la… -