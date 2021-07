Piazza Affari rimbalza, Ftse Mib senza segni meno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo l’anticipazione arrivata ieri, oggi è stato il giorno del rimbalzo delle borse europee dopo il sell-off registrato in avvio di settimana. Alla vigilia del meeting della Banca Centrale Europea, il nostro Ftse Mib ha registrato un rialzo del 2,36% fermandosi a 24.675,61 punti mentre lo spread Btp-Bund ha segnato un -1,6% a 113 punti base. All’interno di un comparto bancario in grande spolvero (UniCredit ha evidenziato un +3,06%, Intesa Sanpaolo un +2,64% e Banco BPM un +2,68%) spicca il +3,29% messo a segno da Mediobanca dopo la notizia che Francesco Gaetano Caltagirone detiene una partecipazione indiretta potenziale del 5,055%. Giornata decisamente positiva anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo l’anticipazione arrivata ieri, oggi è stato il giorno del rimbalzo delle borse europee dopo il sell-off registrato in avvio di settimana. Alla vigilia del meeting della Banca Centrale Europea, il nostroMib ha registrato un rialzo del 2,36% fermandosi a 24.675,61 punti mentre lo spread Btp-Bund ha segnato un -1,6% a 113 punti base. All’interno di un comparto bancario in grande spolvero (UniCredit ha evidenziato un +3,06%, Intesa Sanpaolo un +2,64% e Banco BPM un +2,68%) spicca il +3,29% messo a segno da Mediobanca dopo la notizia che Francesco Gaetano Caltagirone detiene una partecipazione indiretta potenziale del 5,055%. Giornata decisamente positiva anche ...

