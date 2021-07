PharmaNutra | ok da EFSA a registrazione di Lipocet come Novel Food

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) –, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha reso noto che l’(Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha ufficializzato il proprio parere positivo per l’autorizzazione alla classificazionedi, una nuova formulazione orale a base di acidi grassi cetilati (CFA), lo stesso principio attivo utilizzato nei prodotti della linea Cetilar. Ora la società italiana attende il vaglio della Commissione europea, che nei prossimi mesi dovrà autorizzare ufficialmente ...

