Peugeot 308 SW - In Italia con prezzi a partire da 24.750 euro (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Peugeot affianca alla nuova 308 cinque porte l'attesa variante SW. La familiare è ora ordinabile in Italia con prezzi a partire da 24.750 euro in versione a benzina, da 27.550 euro con motore diesel e da 37.750 euro nell'inedita motorizzazione ibrida. Le prime consegne sono previste all'inizio del 2022. Bagagliaio da 608 litri. La station wagon riprende il rinnovato stile della 308 e raggiunge una lunghezza totale di 4,64 metri (contro i 4,59 metri del modello uscente). Il bagagliaio offre una capacità variabile da 608 a 1.634 litri in base alla configurazione del

