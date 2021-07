PES sarà gratuito. Konami lancia eFootball, ecco come giocare (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli appassionati dei videogiochi di calcio dovranno dire addio al consueto formato di PES, lo storico videogame calcistico firmato Konami. L’azienda produttrice, infatti, ha lanciato eFootball che a differenza del predecessore sarà gratuito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da eFootball PES (@officialpes) PES è stato il videogioco simbolo per intere L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli appassionati dei videogiochi di calcio dovranno dire addio al consueto formato di PES, lo storico videogame calcistico firmato. L’azienda produttrice, infatti, hatoche a differenza del predecessore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daPES (@officialpes) PES è stato il videogioco simbolo per intere L'articolo proviene da Consumatore.com.

