Pes 2022 | tante novità da Konami | una vi piacerà particolarmente

Konami ha annunciato tante novità per il suo simulatore calcistico: Pes 2022. Rivoluzione totale anche nel nome con una particolarità interessante. Konami, pes (AdobeStock)Rivoluzione annunciata da Konami per il suo Pes 2022. La prima novità riguarda il nome: dimenticate Pes perché il prossimo gioco in uscita verrà chiamato soltanto eFootball. Idea interessante quella della casa nipponica per dare una nuova vita al suo simulatore calcistico che negli ultimi anni ha guadagnato terreno su Fifa. La sua uscita, come previsto, è in programma ...

GoalItalia : Confermate le ultime indiscrezioni: Pes 2022 sarà lanciato in autunno come free-to-play ?? - SmorfiaDigitale : eFootball annunciato da Konami: trailer, novit e roadmap di quello che era PES 2... - persemprecalcio : ?? E' stato rilasciato il trailer del nuovo #PES, che dal 2022 si chiamerà semplicemente #eFootball e porterà in dot… - Zebratus : Tanto per chiarire è vero che Pes 2022 sarà gratis (Ufficiale), ma c'è da dire che poi in futuro qualcosa si dovrà… - Digital_Day : Non ci sarà PES 2022: il prossimo capitolo si chiamerà eFootball, sarà gratis. La formula è in sviluppo da due anni. -