Permessi per disabili - La banca dati nazionale delle targhe slitta a ottobre (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarà operativa solo a fine ottobre la banca dati delle auto al servizio dei disabili, quella che aprirà automaticamente i varchi elettronici di tutte le Ztl d'Italia, senza più necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva o di informare a posteriori, di volta in volta, i comandi di polizia del Comune diverso da quello di residenza (l'unico, finora, in grado di riconoscere automaticamente la targa autorizzata). In pratica, grazie alla nuova piattaforma informatica nazionale, tutti i comandi di polizia d'Italia potranno verificare telematicamente e in tempo reale la presenza, nel ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sarà operativa solo a finelaauto al servizio dei, quella che aprirà automaticamente i varchi elettronici di tutte le Ztl d'Italia, senza più necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva o di informare a posteriori, di volta in volta, i comandi di polizia del Comune diverso da quello di residenza (l'unico, finora, in grado di riconoscere automaticamente la targa autorizzata). In pratica, grazie alla nuova piattaforma informatica, tutti i comandi di polizia d'Italia potranno verificare telematicamente e in tempo reale la presenza, nel ...

