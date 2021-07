'Per quale motivo hai litigato con Tommaso Zorzi?', la risposta di Francesco Oppini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Francesco Oppini , attraverso Instagram, ha risposto alla domanda di un utente, chiarendo una volta per tutte il suo rapporto con Tommaso Zorzi . Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021), attraverso Instagram, ha risposto alla domanda di un utente, chiarendo una volta per tutte il suo rapporto con. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '...

Advertising

mauro_suma : Quando un capo-azienda pensa più a tranquillizzare e rassicurare le persone che a mettere in allarme se stesso è un… - Mov5Stelle : Tutti gli iscritti M5S della città di Torino abilitati al voto hanno ricevuto in questi giorni una email con il lin… - Agenzia_Ansa : Si andrà in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione.… - Vvelasciavivere : @daniele7887 @Morbilla_ Veramente in Italia non è raccomandato. E poi quale donna incinta sarebbe disposta a farsi… - UmbertoSivieri : @didimanonegra @fattoquotidiano @marcotravaglio @giampierocalapa Lo dica ad una mamma alla quale hanno ucciso un fi… -