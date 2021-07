Pensioni agosto 2021: pagamento anticipato, calendario, conguaglio Irpef (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche per il mese di agosto l’accredito della pensione arriverà con modalità anticipata, in base alle disposizione dell’Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 778/2021. Secondo quanto stabilito dal testo dell’ordinanza, le Pensioni di agosto verranno infatti erogate dal 27 al 31 luglio 2021. Ricordiamo che il pagamento anticipato riguarda soltanto i pensionati che riscuotono la pensione presso Poste Italiane. Per i pensionati che invece ricevono la pensione in banca o in un conto corrente postale, l’accredito avverrà il primo giorno bancabile del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche per il mese dil’accredito della pensione arriverà con modalità anticipata, in base alle disposizione dell’Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 778/. Secondo quanto stabilito dal testo dell’ordinanza, lediverranno infatti erogate dal 27 al 31 luglio. Ricordiamo che ilriguarda soltanto i pensionati che riscuotono la pensione presso Poste Italiane. Per i pensionati che invece ricevono la pensione in banca o in un conto corrente postale, l’accredito avverrà il primo giorno bancabile del ...

