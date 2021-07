Pegasus | il Pulitzer Mazzetti Nyt spiega il mercato delle spie

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Per dare un’idea di cosa sia e come funzioni lo Spyware, il software dell’azienda israeliana Nso che ha aiutato decine di governi a spiare i cellulari di dissidenti e giornalisti, Marksi fa bastare due parole: “Far West”. “Non è un, è un Far West. Questi software sono venduti da anni e hanno migliaia di clienti nel mondo. Credetemi se vi dico che abbiamo visto solo la punta dell’iceberg”. Seduto alla sua scrivania, il giornalista investigativo del New York Times, due volte vincitore del Premio, l’ultima per aver svelato la Russian connection della cerchia di Donald Trump, tira un sospiro ...