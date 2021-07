Pediatri Usa. Si alle mascherine a scuola dai 2 anni (Di mercoledì 21 luglio 2021) La mascherina anche per chi è vaccinato è consigliata, perché protegge. Non crea nessun problema contrariamente a diverse 'fake' che circolano in rete Leggi su rainews (Di mercoledì 21 luglio 2021) La mascherina anche per chi è vaccinato è consigliata, perché protegge. Non crea nessun problema contrariamente a diverse 'fake' che circolano in rete

