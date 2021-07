Pedemontana, Regione Lombardia sta per fare l’ennesimo inutile regalo alle banche (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Regione Lombardia si prepara a votare un’altra pioggia di finanziamenti alla società di Pedemontana lombarda, ma grazie alla Corte dei Conti ora rischia di pagare anche chi vota in aula, e non solo le tasche dei cittadini Il consiglio regionale della Lombardia si appresta a votare nei prossimi giorni l’ennesimo regalo a Pedemontana, il più grosso di sempre. Nel collegato alla finanziaria regionale pronto per il voto in aula della settimana prossima è comparsa la trasformazione della garanzia voluta da Roberto Maroni nel 2017 in un prestito da 900 milioni di euro – che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lasi prepara a votare un’altra pioggia di finanziamenti alla società dilombarda, ma grazie alla Corte dei Conti ora rischia di pagare anche chi vota in aula, e non solo le tasche dei cittadini Il consiglio regionale dellasi appresta a votare nei prossimi giorni, il più grosso di sempre. Nel collegato alla finanziaria regionale pronto per il voto in aula della settimana prossima è comparsa la trasformazione della garanzia voluta da Roberto Maroni nel 2017 in un prestito da 900 milioni di euro – che ...

