Pazzesco Psg | i francesi vogliono un altro pezzo da novanta della Serie A

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Psg non si ferma: dopo ladi incredibili acquisti isono in contatto per uncolpo in difesa Questa sessione di calciomercato del Psg è a dir poco incredibile e la società francese guidata dallo sceicco Al Khelaifi non sembra essere intenzionata a fermarsi. Dopo aver acquistato rispettivamente Donnarumma, Hakimi, Sergio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.