Paola Egonu portabandiera olimpica a Tokyo, 5 cose che forse non sai della pallavolista italiana (Di mercoledì 21 luglio 2021) La pallavolista italiana Paola Egonu sarà portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. Come comunicato dalla Federvolley, la giocatrice classe '98, su indicazione del Coni, è stata scelta insieme ad atleti di altri Paesi per il ruolo di portabandiera del grande vessillo del Cinque Cerchi nell'inaugurazione in programma venerdì 23 luglio allo stadio Olimpico della capitale giapponese. Il suo ruolo si andrà dunque ad affiancare a quello di Elia Viviani e Jessica Rossi, che durante la cerimonia porteranno ...

