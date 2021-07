Paola Caruso di nuovo single, svelato il motivo: le sue parole (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paola Caruso e Dario Socci non stanno più insieme: ad annunciarlo è stata la stessa ex Bonas di “Avanti un altro” con una Storia su Instagram. Ecco le sue parole. (Instagram)Era nell’aria, i fan più attenti se lo aspettavano. Paola Caruso è tornata single: la sua storia d’amore con il pugile Dario Socci è già acqua passata. La coppia non compariva insieme sui social dall’inizio del mese di giugno, indice del fatto che le cose tra i due non andassero più come prima. Alcune settimane fa l’ex Bonas di “Avanti un altro” aveva già dato un indizio, facendo intendere in un’intervista al ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021)e Dario Socci non stanno più insieme: ad annunciarlo è stata la stessa ex Bonas di “Avanti un altro” con una Storia su Instagram. Ecco le sue. (Instagram)Era nell’aria, i fan più attenti se lo aspettavano.è tornata: la sua storia d’amore con il pugile Dario Socci è già acqua passata. La coppia non compariva insieme sui social dall’inizio del mese di giugno, indice del fatto che le cose tra i due non andassero più come prima. Alcune settimane fa l’ex Bonas di “Avanti un altro” aveva già dato un indizio, facendo intendere in un’intervista al ...

Advertising

zazoomblog : Paola Caruso è tornata single: la notizia ufficiale - #Paola #Caruso #tornata #single: - ReTwitStorm_ita : “#Purtroppo è #Andata così”. #Paola #Caruso non lo #Nasconde: “Con #Dario è #Finita, lo avevate notato?”… - Alessio29544311 : RT @dea_channel: Dive allo specchio??: Paola Caruso ??????????????????? - bagnotrash : @tylerbcassidy @devotoaltrash urlo per Barbarella non farà manco in tempo a far entrare in studio Paola Caruso che… - LLibanese : RT @dea_channel: Dive allo specchio??: Paola Caruso ??????????????????? -