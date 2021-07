Pallamano | multate perché rifiutano la divisa-bikini | il caso della nazionale femminile norvegese di handball su sabbia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono statehanno rifiutato di indossare la, presentandosi in campo con dei pantaloncini più lunghi. È successo alle giocatricidisullain occasionepartita degli Europei a Varna in Bulgaria. Il provvedimento sessista è stato deciso dalla giuria e dalla Federazione europea, che hanno sanzionato ogni ragazza a un risarcimento di 1500 euro. Il match in questione prevedeva lo scontro tra le nazionali femminili di Norvegia e Spagna, valido per il ...

Advertising

fattoquotidiano : Pallamano, multate perché rifiutano la divisa-bikini: il caso della nazionale femminile norvegese di handball su sa… - alexbottoni : Pallamano, le atlete norvegesi contro il bikini sessista: multate di 1500 euro - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Pallamano, le atlete norvegesi contro il bikini sessista: multate di 1500 euro - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pallamano, le atlete norvegesi contro il bikini sessista: multate di 1500 euro - repubblica : Pallamano, le atlete norvegesi contro il bikini sessista: multate di 1500 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano multate

la Repubblica

A specificare gli estremi della multa è la stessa Federazione europea di(EHF), che ha dichiarato di aver imposto alla squadra una multa di 1.500 euro " 150 euro per ogni atleta " per "...A specificare gli estremi della multa è la stessa Federazione europea di(EHF), che ha dichiarato di aver imposto alla squadra una multa di 1.500 euro " 150 euro per ogni atleta " per "...Dagotraduzione dal Daily Mail La squadra di beach handball norvegese La squadra femminile di beach handball della Norvegia è stata multata perché durante una partita le giocatrici si sono rifiutate di ...La federazione ha condannato le atlete della squadra norvegese di pallamano a pagare a una multa equivalente a 1500 euro. Motivo? Si sono rifiutate di indossare i tradizionali slip e bikini. Sdegno in ...