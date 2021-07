Palermo, Broh rientra in gruppo: lavoro a parte per gli altri esuberi. Le ultime (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il centrocampista è rientrato ad allenarsi con l'intero gruppo, si pensa al momento per mere questioni numeriche. Continua il lavoro personalizzato per gli altri tre 'esuberi' Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il centrocampista èto ad allenarsi con l'intero, si pensa al momento per mere questioni numeriche. Continua ilpersonalizzato per glitre '

ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo, arriva in ritiro Broh. Tenta di convincere Filippi? Cambia l'avversario del primo test' - Ilovepaler… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo, arriva in ritiro Broh. Tenta di convincere Filippi? Cambia l'avversario del primo test' - Ilovepaler… - tifosipalermoit : nella giornata di allenamenti svolti ieri a San Gregorio Magno, il tecnico rosanero Filippi ha aggregato al gruppo… - Mediagol : VIDEO Palermo, rosa in campo: Saraniti, Crivello, Somma e Broh a lavoro col gruppo - ILOVEPACALCIO : VIDEO: Palermo in partenza per il ritiro. Ci sono anche Saraniti, Broh e Somma - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Broh Palermo, Broh si allena con il gruppo. Domani primo test MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Prosegue il ritiro del Palermo a San Gregorio Magno con Giacomo Filippi che ieri ha aperto 'una breccia' tra gli esuberi aggregando Broh alla squadra. Questo il tema del Giornale di Sicilia di oggi nel servizio di Benedetto ...

Palermo, anche oggi doppia seduta di allenamento Primo giorno di ritiro, ieri, per il Palermo nel Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno . Subito dopo l'arrivo al centro, in ... Hanno lavorato a parte Broh, Crivello, Saraniti e Somma. Anche ...

Palermo - Rientra Broh, salta l'amichevole con l'Equipe Campania TifosiPalermo Rientra Broh, si apre una «breccia» tra gli esuberi Palermo - Rientra Broh, salta l’amichevole con l’Equipe Campania. Notiziario, si apre una «breccia» tra gli esuberiDomani il primo vero test ...

Ritiro Palermo, day 2: dalla prima seduta di tattica alla partita. Il diario di bordo Il diario di bordo della seconda giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi. Dalla sessione di allenamento mattutina alla partitella finale dei rosanero ...

