Pagamento Pensioni agosto 2021: novità su date anticipate e importi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come vi avevamo scritto qualche giorno fa è stato confermato il Pagamento anticipato delle Pensioni di agosto 2021 per coloro che ritirano l’emolumento in posta. Resta invece la solita data per coloro che ricevono l’assegno direttamente in banca. Vediamo allora tutte le date e il calendario con la consueta turnazione alfabetica predisposta da Poste Italiane per accedere agli sportelli in giorni diversi, al fine di non creare assembramenti e permettere a tutti di ritirare i soldi. Pagamento Pensioni in poste per agosto 2021 anticipato ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come vi avevamo scritto qualche giorno fa è stato confermato ilanticipato dellediper coloro che ritirano l’emolumento in posta. Resta invece la solita data per coloro che ricevono l’assegno direttamente in banca. Vediamo allora tutte lee il calendario con la consueta turnazione alfabetica predisposta da Poste Italiane per accedere agli sportelli in giorni diversi, al fine di non creare assembramenti e permettere a tutti di ritirare i soldi.in poste peranticipato ...

Advertising

zazoomblog : Pensioni pagamento anticipato di agosto 2021 dal 27-7: il calendario e le informazioni da conoscere - #Pensioni… - occhio_notizie : Il pagamento delle #pensioni di agosto 2021 sarà anticipato a luglio, come stabilito dall’ordinanza 778 del 18 magg… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni agosto 2021 in anticipo anche per il mese di agosto 2021, l’INPS… - Serenel73 : RT @ElioLannutti: Esodati e Legge Fornero,quanti sono? Resta il nodo sulle pensioni. Le clausole di salvaguardia.Lacrime gratis, sangue a p… - LeggiOggi_it : #Pensioni di #Agosto 2021 Anche il prossimo mese si rinnova il pagamento anticipato ? -