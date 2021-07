Ospedale “Frangipane” , riapre a metà il reparto pediatria (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – riapre il reparto di pediatria del “Frangipane” di Ariano Irpino. L’Asl di Avellino è riuscita a trovare la disponibilità di due pediatri che erano andati in pensione, ritorneranno in corsia nella giornata di domani. La riapertura, almeno per ora, riguarderà le ore diurne. Il reparto dunque resterà aperto dalle 8 alle 20. Medesimo discorso per il punto nascita. Ad oggi le partorienti saranno dirottate presso il “Moscati” di Avellino. “Frangipane”, volano le accuse per De Luca e l’Asl: chiesto l’incontro L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) –ildidel “” di Ariano Irpino. L’Asl di Avellino è riuscita a trovare la disponibilità di due pediatri che erano andati in pensione, ritorneranno in corsia nella giornata di domani. La riapertura, almeno per ora, riguarderà le ore diurne. Ildunque resterà aperto dalle 8 alle 20. Medesimo discorso per il punto nascita. Ad oggi le partorienti saranno dirottate presso il “Moscati” di Avellino. “”, volano le accuse per De Luca e l’Asl: chiesto l’incontro L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Ospedale '#Frangipane' , riapre a metà il reparto #Pediatria ** - arianonews : Fratelli d’Italia :”Allarme ospedale S.Ottone Frangipane” - arianonews : Ospedale Frangipane – Le istituzioni in passerella - arianonews : Frangipane, Carmine Grasso:” Non solo continua a far discutere la carenza di personale all’ospedale Frangipane, ma… - arianonews : Frangipane, Luparella:” prevedibile epilogo di un progressivo depotenziamento del nostro ospedale” -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Frangipane Frangipane, Alaia convoca Morgante in audizione: 'Necessario capire perché' segnali preoccupanti siano rimasti inascoltati' ... ha convocato la dott.ssa Maria Morgante, Direttore generale dell'ASL di Avellino, affinché venga audita in merito alla chiusura del reparto di pediatria e del punto nascita dell'ospedale 'Frangipane'...

Frangipane, Alaia convoca Morgante in audizione: "Segnali inascoltati" ... ha convocato la dott.ssa Maria Morgante, Direttore generale dell'ASL di Avellino, affinché venga audita in merito alla chiusura del reparto di pediatria e del punto nascita dell'ospedale 'Frangipane'...

Ospedale Frangipane, da domani riapre la pediatria - ITV Online Irpinia TV Frangipane, Carmine Ruggiero:"L'amministrazione comunale faccia valere la filiera istituzionale" Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'ex consigliere comunale Carmine Ruggiero di FDI in merito all'emergenza Ospedale Frangipane di Ariano Irpino "Apprendo con stupore dalla lettura dei giornali, che ...

Frangipane, De Luca ai manager: “Trovate i pediatri De Luca ha invitato i direttori generali delle Asl campane ad indicare medici a coprire i vuoti in organico del reparto di Pediatria del Frangipane ...

... ha convocato la dott.ssa Maria Morgante, Direttore generale dell'ASL di Avellino, affinché venga audita in merito alla chiusura del reparto di pediatria e del punto nascita dell''...... ha convocato la dott.ssa Maria Morgante, Direttore generale dell'ASL di Avellino, affinché venga audita in merito alla chiusura del reparto di pediatria e del punto nascita dell''...Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'ex consigliere comunale Carmine Ruggiero di FDI in merito all'emergenza Ospedale Frangipane di Ariano Irpino "Apprendo con stupore dalla lettura dei giornali, che ...De Luca ha invitato i direttori generali delle Asl campane ad indicare medici a coprire i vuoti in organico del reparto di Pediatria del Frangipane ...